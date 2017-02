Sky Cinema +1 22:50 bis 00:25 Thriller Suicide Note - Falscher Verdacht USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Psychologie-Studentin Molly (Kirby Bliss Blanton) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre Mitbewohnerin und Freundin Emma (Kirsten Ray) hat überraschend Selbstmord verübt. In einem Abschiedsbrief beschrieb sie detailliert die letzten qualvollen Momente ihres Lebens. Molly beginnen, unheimliche Visionen von Emmas Tod heimzusuchen - und sie bekommt Zweifel an der Selbstmordtheorie. - Intensiver Thriller, der seine jungen Nachwuchsstars in tiefste psychologische Abgründe führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirby Bliss Blanton (Molly White) Brant Daugherty (Brady Faris) Lexi Giovagnoli (Irene Keating) Stephen Colletti (Adam Bowen) Gabrielle Carteris (Professor Majors) Nthenya Ndunda (Jasmine) Kyle Leatherberry (Doug) Originaltitel: Suicide Note Regie: Jake Helgren Drehbuch: Jake Helgren Kamera: Olivia Kuan Musik: Tom Jemmott Altersempfehlung: ab 12

