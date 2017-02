Beate Uhse TV 22:35 bis 23:00 Erotik Das Yoga-Studio Katze D, E 2017 Stereo 16:9 Merken Yogalehrerin Belle beobachtet den Flirt ihres Mannes mit einer ihrer Schülerinnen. Zunächst ist sie darüber etwas verärgert, doch immer stärker wächst in ihr das Gefühl tiefer Erregung. Belle gefällt es, dass ihr Mann gut ankommt und genießt die erotische Fantasie, die der heiße Flirt in ihr auslöst. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Das Yoga Studio Regie: Franck Lentini Altersempfehlung: ab 18

