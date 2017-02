Chicago in den 1920er-Jahren: Sängerin Roxie Hart(Renée Zellweger) träumt von einem Leben als Star. Ihre Chance scheint gekommen, als sie wegen Mordes an ihrem skrupellosen Manager verhaftet wird. Mit Hilfe eines Staranwalts (Richard Gere) und viel Publicity gelingt Roxie tatsächlich der Durchbruch. - Spektakuläres Musical mit geballter Starpower. Nach Motiven der sensationell erfolgreichen Broadway-Show. Ausgezeichnet mit 6 Oscars und 3 Golden Globes. In Google-Kalender eintragen