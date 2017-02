Sky Krimi 22:40 bis 23:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 226 Teufel in Weiß D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In der renommierten Omega-Klinik wird Professor Keller in seinem Büro erschlagen aufgefunden. Aufgrund seiner unsoliden Operationspraktiken hatte sich das Opfer viele Feinde gemacht. Speziell Kellers ehemaliger Assistent, Patrick Weidemann, verabscheute dessen Methoden und wollte Keller anzeigen. Blieb es vielleicht nicht nur dabei? Auch Juwelier Alwin Brandstätter hat allen Grund, auf Keller wütend zu sein, da er ihm die Schuld an dem Operationstod seiner Schwester gibt. Für die Kommissare Christian Lind und Tobias Hartl ein durchaus nachvollziehbares Tatmotiv. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Michael A. Grimm (Tobias Hartl) Tom Mikulla (Christian Lind) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Werner Siebert Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Sabine Mayr Musik: Michael Hofmann de Boer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 266 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 66 Min. Last Platoon

Kriegsfilm

Tele 5 00:20 bis 02:00

Seit 66 Min. Norbit

Komödie

kabel eins 00:35 bis 02:15

Seit 51 Min.