TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Serien Hell on Wheels Keine losen Enden USA 2015 16:9 Merken Eine Vorschau zeigt, welches Ende Durant in Folge seiner Entscheidungen finden wird. In der Gegenwart taucht Gouverneur Campbell indes mit Kavallerie auf, um die Verbrecher zur Verantwortung zu ziehen. Eva versucht alles, um das Lösegeld alleine aufzutreiben, doch Shea ist mit dem Betrag nicht einverstanden und erschießt sie, bevor er Durant ins Ziel nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colm Meaney (Thomas 'Doc' Durant) Robin McLeavy (Eva) Phil Burke (Mickey McGinnes) Jennifer Ferrin (Louise Ellison) Chelah Horsdal (Maggie Palmer) Jake Weber (John Campbell) Barry Flatman (Jack Nobels) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Adam Davidson Drehbuch: John Romano, Miki Johnson, Max Hurwitz Musik: Kevin Kiner

