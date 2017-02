Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Der Familientag USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach anfänglicher Weigerung erklärt Jake sich bereit, am Familientag teilzunehmen, weil er hofft, nicht wieder am Kindertisch sitzen zu müssen. Der ihm zustehende Platz an der Erwachsenentafel ist aber seinem jüngeren Vetter Gregory zugedacht worden. Um Jake zu beweisen, was für ein toller Drache er ist, jagt Greg - eine harmlose, Hilfe suchende Haidame zurück ins Meer. Fu Dog und Jake schwimmen ihr nach und erfahren, dass sie den Dreizack des Neptun vor dem grausamen Hai Tiburon versteckt, der mit Hilfe des Dreizacks zum Herrscher der Welt werden will. Nach anfänglicher Weigerung erklärt Jake sich bereit, am "magischen" Familientag seine Tante teil zu nehmen, weil er davon ausgeht, dieses Mal nicht wieder am Kindertisch sitzen zu müssen. Der ihm zustehende Platz an der Erwachsenentafel ist aber seinem jüngeren Vetter Gregory zugedacht worden. Um Jake zu beweisen, was für ein toller Drache er ist, jagt "Greggy" - eine harmlose, Hilfe suchende Haidame zurück ins Meer. Fu Dog und Jake schwimmen ihr nach und erfahren, dass sie den Dreizack des Neptun vor dem grausamen Hai Tiburon versteckt, der mit Hilfe des Dreizacks zum Herrscher der Welt werden will. Es gelingt dem Möchtegern-Tyrannen zwar, sich des Dreizacks zu bemächtigen, in einem listig geführten Zweikampf wird er aber von Jake besiegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Chris Parrish Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6

