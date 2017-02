Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Stunde Null USA 2004 Stereo 16:9 Merken An Bord von Degras (Randy Oglesby), Schiff diskutieren Archer (Scott Bakula), Hoshi (Linda Park) und Reed (Dominic Keating) mit ihren neuen Verbündeten über die Vernichtung der Xindi-Waffe. Dazu muss es allerdings der stark geschwächten Hoshi gelingen, Degras Entwürfe der Waffe zu entschlüsseln. Unterdessen nimmt die NX-01 Kurs auf eine Sphäre, deren Anomalie tödlich für die Crew ist. So beschließt Archer, sich gemeinsam mit Hoshi, Reed und dem MACO-Team ins Innere der Waffe zu beamen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Captain Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (Subcommander T'Pol) Dominic Keating (Lieutenant Malcolm Reed) Connor Trinneer (Commander Charles "Trip" Tucker III) Linda Park (Ensign Hoshi Sato) Anthony Montgomery (Ensign Travis Mayweather) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Brannon Braga, Rick Berman Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush Musik: ay Chattaway

