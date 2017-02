ARTE 22:40 bis 23:35 Dokumentation Achtung, Aufnahme! In den Schmieden des Pop Das Geheimnis der Stimme USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Einzug der Elektronik und des Mehrspurverfahrens in die Unterhaltungsmusik geht es in der heutigen Folge um die menschliche Stimme und die verschiedensten technischen Möglichkeiten, diese aufzunehmen. Vom simplem Schalltrichter, der Enrico Caruso zum Star machte, bis zur Software Auto-Tune, mit der das Lied "Believe" von Cher die Charts eroberte, stellt die Dokumentation mehr als hundert Jahre technische Errungenschaften der Stimmaufnahme-Technik vor aber auch neue gesangliche Vorlieben, die aus diesen Veränderungen hervorgegangen sind. Von der Kunst des Crooning bei Sablon, Crosby und Sinatra bis zur murmelnden Ästhetik eines Gainsbourg, von der Suche nach Authentizität bei großen Soul-Interpreten wie Ray Charles oder Amy Winehouse bis zu den gewollt artifiziell klingenden Songs von Kraftwerk oder Kanye West Sängern, Produzenten und Toningenieuren stehen vielfältige Möglichkeiten offen, von der menschlichen Stimme Gebrauch zu machen. Die größte Herausforderung besteht allerdings darin, auch die Emotion, die in der Stimme liegt, zu transportieren. Ein Streifzug durch ein Jahrhundert Vokalkunst mit Smokey Robinson, Roger Daltrey, Bonnie Raitt, Catherine Ringer, Christina Aguilera, Suzanne Vega, dem Produzenten von Adele und dem von Kurt Cobain: Sie alle berichten von ihren persönlichen Erfahrungen, erinnern an große Stimmen, die sie inspiriert haben, und erzählen, wie ihre Hits entstanden sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Soundbreaking Regie: Maro Chermayeff, Christine Le Goff

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 262 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 62 Min. Last Platoon

Kriegsfilm

Tele 5 00:20 bis 02:00

Seit 62 Min. Der Lehrer

Comedyserie

RTL 00:30 bis 01:25

Seit 52 Min.