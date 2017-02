ARTE 20:15 bis 21:50 Komödie 300 Worte Deutsch D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit Jahren liefern sich Dr. Sarheimer vom Ausländeramt und Hodscha Cengiz Demirkan, Vorsitzender der türkischen Gemeinde, in Köln einen Kleinkrieg. Demirkan lässt für heiratswillige Türken ledige Frauen aus seiner Heimat einfliegen. Sarheimer setzt indes Himmel und Hölle in Bewegung, um zu beweisen, dass deren Zeugnisse über erfolgreich in der Türkei absolvierte Sprachtests gefälscht sind. Der Konflikt wird persönlich, als sich Sarheimers Neffe und Demirkans Tochter ineinander verlieben. Denn Demirkan hat bereits einen türkischen Unternehmer als Ehemann für seine Tochter ausgesucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pegah Ferydoni (Lale) Christoph Maria Herbst (Sarheimer) Vedat Erincin (Hodscha Demirkan) Christoph Letkowski (Marc) Nadja Uhl (Conny) Nursel Köse (Tante Damla) Beste Bereket (Fatma) Originaltitel: 300 Worte Deutsch Regie: Züli Aladag Drehbuch: Ali Samadi Ahadi, Arne Nolting Kamera: Kolja Brandt Musik: Christopher Bremus, Michael Kadelbach Altersempfehlung: ab 12