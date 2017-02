13th Street 23:25 bis 00:10 Krimiserie Navy CIS Ungleiche Brüder USA 2015 Stereo 16:9 Merken Als der Mord an einem Marine in Washington D.C. das NCIS-Team zu einer Terrorgruppe in Afghanistan führt, die einen Marine als Geisel festhält, reisen Gibbs (Mark Harmon) und Bishop (Emily Wickersham) gemeinsam an den Hindukusch. In der Zwischenzeit ist DiNozzo (Michael Weatherly) außer sich, dass statt ihm selbst ausgerechnet McGee (Sean Murray) auf dem Cover der aktuellen NCIS-Broschüre zur Anwerbung neuer Rekruten abgebildet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Jennifer Corbett Kamera: William Webb

