FOX 22:50 bis 23:35 Serien The Listener - Hellhörig Schmetterling CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Tobys IIB-Kollegin Michelle wird als Undercover-Ermittlerin in einen Ring von Kunstdieben eingeschleust. Da die Bande als äußerst gewaltbereit gilt, soll Toby seine Kollegin mittels Telepathie auf Schritt und Tritt überwachen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Ennis Esmer (Osman 'Oz' Bey) Mylène Dinh-Robic (Olivia Fawcett) Peter Stebbings (Alvin Klein) Rainbow Francks (Dev Clark) Chad Faust ('Manny' Mason) Originaltitel: The Listener Regie: Peter Stebbings Drehbuch: Wil Zmak Kamera: Stephen Reizes Musik: Philip J. Bennett, Tom Third

