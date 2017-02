ZDF neo 22:30 bis 23:15 Krimiserie Agatha Raisin Folge: 2 Und die tote Glöcknerin GB 2016 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Die erfolgreiche PR-Managerin Agatha Raisin findet im kleinen Dorf Carsely eine neue Heimat. Schnell zeigt sich ihr Ermittlersinn und ihr feines Gespür für klassische Detektivarbeit. Für den Besuch des Bischofs hat die Kirche in Carsely neue Glocken gekauft, an denen Amanda Ballard mit Agatha und den Bewohnern ein Stück einstudiert. Doch die Kirchenglocken sind scheinbar nicht das Einzige, was Amanda zum Altar führt. Was hat sie vor? Sarah, die Frau des Pfarrers ist empört, als sie merkt, wie viel Zeit ihr Mann mit Amanda verbringt. Bevor es zu einer Konfrontation kommt, begeht Amanda jedoch Selbstmord. Zumindest lässt ein Abschiedsbrief diesen Anschein erwecken. Agatha merkt sofort, dass die lebensfrohe Frau keine Kandidatin für einen Suizid war. Als sie nachforscht, findet sie heraus, dass die begeisterte Glockenspielerin keineswegs nur die Heilige war, die sie allen vorspielte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Jensen (Agatha Raisin) Jamie Glover (James Lacey) Katy Wix (Gemma Simpson) Mathew Horne (Roy Silver) Matt McCooey (DC Bill Wong) Jason Barnett (DI Wilkes) Lucy Liemann (Sarah) Originaltitel: Agatha Raisin Regie: Geoffrey Sax Drehbuch: Stewart Harcourt Kamera: Dale McCready Musik: Rupert Gregson-Williams, Christopher Willis

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 262 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 62 Min. Last Platoon

Kriegsfilm

Tele 5 00:20 bis 02:00

Seit 62 Min. Der Lehrer

Comedyserie

RTL 00:30 bis 01:25

Seit 52 Min.