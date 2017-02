TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Die verkaufte Schwester USA 2001 16:9 Merken Bei einer Paketzustellung sieht Doug zum ersten Mal einen HD-Fernseher und ist so angetan davon, dass er den kommenden Superbowl unbedingt auf einem HD-Gerät sehen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Nancy Cassaro (Mrs. Horowitz) Dick Enberg (er selbst) Lou Ferrigno (er selbst) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel, Ilana Wernick

