TNT Film 22:00 bis 23:55 SciFi-Film Zurück in die Zukunft USA 1985 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Bekanntschaft mit dem leicht verrückten, aber genialen Wissenschaftler Dr. Emmett Brown bringt Marty McFly in eine prekäre Situation: Er wird in die Vergangenheit katapultiert, genauer gesagt in exakt das Jahr, in dem sich seine Eltern kennen gelernt haben. Doch Martys Auftauchen bringt die Vergangenheit völlig durcheinander: Denn seine eigene Mutter, eine überaus attraktive junge Dame, verknallt sich in ihn! Jetzt muss Marty alles daran setzen, dass sie sich doch noch seinem Vater zuwendet, denn ansonsten wird er sich binnen kürzester Zeit auflösen - wenn sich seine Eltern nicht finden, kann es ja auch ihn nicht geben! Allerdings gibt es da ein kleines Problem: Sein Vater ist total schüchtern und noch dazu ein ziemlicher Waschlappen, und Lorraine findet ihn alles andere als attraktiv. Während Marty verzweifelt versucht, ein Tete a Tete zu organisieren, muss er nebenbei auch noch einen Weg zurück in die Zukunft finden. Dabei kann ihm natürlich nur ein einziger Mensch helfen: Der - noch junge - Wissenschaftler Dr. Emmett Brown... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael J. Fox (Martin Seamus "Marty" McFly) Christopher Lloyd (Dr. Emmett Brown) Lea Thompson (Lorraine Baines McFly) Crispin Glover (George McFly) Thomas F. Wilson (Biff H. Tannen) Claudia Wells (Jennifer Parker) Marc McClure (Dave McFly) Originaltitel: Back to the Future Regie: Robert Zemeckis Drehbuch: Robert Zemeckis, Bob Gale Kamera: Dean Cundey Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12

