ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Criminal Minds Das Spinnennetz USA 2016 Stereo Merken Die Profiler helfen der Polizei von L.A. bei der Suche nach einem Serienkiller, der schon drei Frauen in ihren Wohnungen ermordet hat. Alle Opfer waren Single, öffneten ihrem Mörder selbst die Tür und wurden erstickt. Da die zuletzt ermordete Frau in einer größeren Wohnanlage lebte, gibt es vom diesem Tatort Überwachungsbilder, die zeigen, dass sich der Täter als FBI-Agent ausgegeben hat, um sich Einlass zu verschaffen. Garcia findet heraus, dass es kurz vor den Morden in der Nähe der drei Tatorte jeweils andere Polizeieinsätze gab. Der Killer hörte offenbar den Polizeifunk ab und tauchte dann bei den drei Frauen auf, unter dem Vorwand sie wegen der anderen Verbrechen um Hilfe zu bitten. Daher nutzen die Profiler ihr Wissen um seine Vorgehensweise, um ihm eine riskante Falle zu stellen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Rochelle Aytes (Savannah Hayes) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Bailey Drehbuch: Jim Clemente Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12

