Servus TV 22:20 bis 00:40 Krimi Blood Ties F, USA 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Brüder Chris (Clive Owen) und Frank (Billy Crudup) haben sich auseinander gelebt. Aus Chris ist ein Gangster mit langer Vorstrafenliste geworden, und aus Frank ein harter Cop bei der New Yorker Polizei. Nach neun Jahren Gefängnis hat Chris schließlich genug vom Leben als Verbrecher und bittet Frank um Hilfe. Sein Bruder findet tatsächlich Arbeit für ihn, und für Chris scheint es gut zu laufen. Selbst mit seiner Ex-Frau Monica (Marion Cotillard) kommt er wieder aus. Doch dann holt ihn die Vergangenheit ein. Ein Bekannter aus früheren Tagen schlägt Chris vor, beim Überfall auf einen Geldtransporter mitzumachen. Chris kann das verlockende Angebot nicht ablehnen. Er ahnt jedoch nicht, dass die Polizei und sein Bruder Frank von dem geplanten Überfall wissen. "Blood Ties" spielt im New York der 1970er-Jahre und wurde inszeniert von Guillaume Canet. Es ist der erste Film, den der populäre französische Schauspieler und Regisseur ("Kleine wahre Lügen", "Jappeloop") in den USA drehte. Das Drehbuch schrieb Canet zusammen mit James Gray, bekannt geworden durch Filme wie "The Yards" und "The Immigrant", die wie Canets Film in New York City spielen. Der spannende Thriller ist bis in die Nebenrollen erstklassig besetzt: Chris wird von Clive Owen dargestellt, die Rolle seines Polizisten-Bruder Frank hat Billy Crudup inne, außerdem wirken mit Marion Cotillard (Monica), Griffin Dunne und James Caan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Chris) Billy Crudup (Frank) Marion Cotillard (Monica) Mila Kunis (Natalie) Zoe Saldana (Vanessa) James Caan (Leon) Matthias Schoenaerts (Scarfo) Originaltitel: Blood Ties Regie: Guillaume Canet Drehbuch: Guillaume Canet, James Gray Kamera: Christophe Offenstein Musik: Yodelice Altersempfehlung: ab 16

