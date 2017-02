ONE 22:00 bis 23:35 Thriller Tödliche Versprechen - Eastern Promises GB, CDN, USA 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die hochschwangere Ukrainerin Tatiana (Sarah-Jeanne Labrosse) bringt in einem Londoner Krankenhaus ihr Kind zur Welt. Doch während der Geburt stirbt die junge Frau an den Folgen schwerer körperlicher Misshandlungen. In der Tasche der Unbekannten, offenbar eine illegale osteuropäische Prostituierte, findet die Hebamme Anna (Naomi Watts) ein Tagebuch und eine Visitenkarte, die sie zu einem russischen Restaurant im East End führt. Die familiäre Verbindlichkeit des Restaurantbesitzers Semyon (Armin Mueller-Stahl) erinnert die russischstämmige Anna an ihren eigenen Vater. Vertrauensvoll bittet sie Semyon um die Übersetzung von Tatianas russischem Tagebuch, nicht ahnend, dass darin dessen kriminelle Machenschaften beschrieben werden. Der freundliche Exil-Patriarch ist der Kopf eines Frauenhändler-Rings, der nicht nur für Tatianas Tod verantwortlich ist. Sein missratener Sohn Kirill (Vincent Cassel) hat gerade das Mitglied eines anderen russischen Clans umgebracht. Semyon versucht einen blutigen Bandenkrieg abzuwenden. Die unbequeme Mitwisserin Anna und Tatianas Kind, das für Semyon eine Gefahr bedeutet, müssen ebenfalls beseitigt werden. Zuständig für diese schmutzige Arbeit ist der undurchsichtige Leibwächter Nikolai (Viggo Mortensen). Doch seine Liebe zu Anna und der heimtückische Hinterhalt, in den Semyon ihn schickt, bringen Nikolai in einen blutigen Konflikt mit seinem Auftraggeber. In diesem intelligenten Thriller seziert David Cronenberg, berühmt als 'Psychoanalytiker des Grauens', das Innenleben eines östlichen Mafiaclans, der "Wory w zakone" (Diebe im Gesetz). Schlüsselmotiv ist das Ritual der Tätowierung, welches den Regisseur von 'Die Fliege', "Crash" und "A History Of Violence" zu für ihn typischen Filmbildern inspiriert. So wirkt auch "Tödliche Versprechen - Eastern Promises" ästhetisch wie aus einem Guss. Mit der Präzision einer Schweizer Uhr verdichtet Cronenberg die Geschichte um Ehre, Verrat und Machtkampf zu einem Drama, in dem Armin Mueller-Stahl als skrupelloser Patriarch, Vincent Cassel als sein verzogener Sohn und der nach "Der Herr der Ringe" nicht wiederzuerkennende Viggo Mortensen als stoischer Chauffeur die Schlüsselrollen spielen. 'King Kong'-Star Naomi Watts agiert so ungeschminkt wie unglamourös. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viggo Mortensen (Nikolai) Naomi Watts (Anna) Vincent Cassel (Kirill) Armin Mueller-Stahl (Semyon) Sinéad Cusack (Helen) Jerzy Skolimowski (Stepan) Josef Altin (Ekrem) Originaltitel: Eastern Promises Regie: David Cronenberg Drehbuch: Steve Knight Kamera: Peter Suschitzky Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 16

