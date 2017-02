RTL II 22:30 bis 23:35 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Töte den Jungen USA, GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tyrion reist als Gefangener von Ser Jorah weiter in Richtung der Stadt Meereen, wo Daenerys nach einem Blutbad eine schwierige Entscheidung treffen muss. Jon Snow fragt bei einem überraschenden Verbündeten um Hilfe an, um die Mauer auch weiterhin sichern zu können. Sansas Hochzeit mit dem sadistischen Ramsay Bolton rückt näher, doch Brienne ist unterwegs, um sie vor der Gefahr zu retten und um den Eid zu wahren, den sie Sansas Mutter gegeben hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Ser Jaime Lennister) Kit Harington (Jon Snow) Sophie Turner (Sansa Stark) Brenock O'Connor (Olly) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Jeremy Podeswa Drehbuch: Bryan Cogman Kamera: Gregory Middleton Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 187 Min. Ghost Rider

Fantasyfilm

ProSieben 22:25 bis 00:30

Seit 102 Min. Red Sky

Actionfilm

RTL II 22:25 bis 00:35

Seit 102 Min. Julia

Thriller

3sat 22:35 bis 00:55

Seit 92 Min.