tagesschau24 22:00 bis 22:15 Dokumentation Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Die Felsentempel von Abu Simbel, Ägypten Die Felsentempel von Abu Simbel (Ägypten) D 1996 Merken Die Felsentempel von Abu Simbel am westlichen Nilufer sind in der Regierungszeit Ramses II. erbaut worden. Arbeiter meißelten die Tempel direkt aus und in den Kalkstein. Sie bauten Tausende Tonnen wiegende Gesteinsmassen ab, hauten riesige Säulen in den Fels und gestalteten Hunderte Quadratmeter farbig. Pharao Ramses II. hat in seiner Regierungszeit von 1290 bis 1224 vor Christus eine Vielzahl von Bauwerken erschaffen lassen und alle weisen dasselbe Merkmal auf: die monumentale Größe. Der Beitrag der Reihe "Schätze der Welt - Erbe der Menschheit" führt zum Ramesseum nach Theben, zum Amun-Tempel nach Luxor und zu den Felsentempeln nach Abu Simbel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Regie: Wolfram Giese

