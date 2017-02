Tele 5 22:05 bis 23:55 Horrorfilm Dinocroc vs. Supergator USA 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf einer tropischen Insel sind gleich zwei genmanipulierte Kreaturen aus ihren Käfigen ausgebrochen. Ein riesiges Krokodil und ein nicht minder gewaltiger Alligator lassen sich von keinem Wissenschaftler aufhalten. Als sich die Mitteilungen von spurlos verschwundenen Personen zu häufen beginnen, wächst die Sorge bei Sheriff Charles Swanson auf der anderen Seite der Insel. Er schließt sich mit dem Wissenschaftler Marc Conrad zusammen, um die grausame Wahrheit zu enttarnen und die gefräßigen Killerkrokos zu stoppen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David Carradine (Jason Drake) Rib Hillis (Bob Logan) Amy Rasimas (Cassidy Swanson) John Callahan (Charlie Swanson) Corey Landis (Paul Beaumont) Lisa Clapperton (Victoria) James C. Burns (Agent Mark Conrad) Originaltitel: Dinocroc vs. Supergator Regie: Jim Wynorski Drehbuch: Mike MacLean, Jim Wynorski Kamera: Samuel Brownfield Musik: Chuck Cirino, Al Kaplan, Jon Kaplan Altersempfehlung: ab 16

