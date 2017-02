Pro7 MAXX 22:00 bis 23:00 Dokusoap Die Blockhaus-Bauer Eine Hütte auf dem Berg USA 2014 HDTV Merken Nate Heim und seine Männer bekommen einen besonderen Auftrag. Auf dem Berg Brian Head in Utah planen der Auftraggeber Dr. Darin Brimhall und dessen Familie ein großes Blockhaus. Das rustikale Anwesen soll dreigeteilt sein: ein übergroßes Zimmer mit hoher Decke, ein Bar-Bereich und ein Party-Deck für rauschende Feste. Grizzly Bob kümmert sich unterdessen um einen anderen Kunden und die Sturmschäden an dessen Blockhaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cabin Fever Altersempfehlung: ab 6

