Pro7 Fun 22:30 bis 00:40 Thriller Yellow Sea COR 2010 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gu-Nam schlägt sich als Taxifahrer mehr schlecht als recht in der sozialschwachen Grenzregion von China zu Korea und Russland durch. Um seiner Frau die Ausreise und eine lukrative Arbeit in Südkorea zu ermöglichen, stürzte er sich in Schulden, die er nun nicht zurückzahlen kann. Denn der Kontakt zu seiner Frau ist abgebrochen. Um die Schulden beim lokalen Gangsterboss zu begleichen und gleichzeitig nach seiner Frau suchen zu können, erklärt er sich bereit, in Südkorea einen Unbekannten zu töten. Vor Ort muss er feststellen, dass er nicht als Einziger für den Job angeheuert wurde. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ha Jung-woo (Gu-nam) Kim Yun-seok (Myun-ga) Cho Seong-Ha (Tae-won) Lee Chul-Min (Choi Sung-nam) Kwak Do-won (Prof. Kim Seung-hyun) Lim Ye-won (Prof. Kims Frau) Tak Sung-eun (Gu-nams Frau) Originaltitel: Hwanghae Regie: Na Hong-jin Drehbuch: Na Hong-jin Kamera: Lee Sung-je Musik: Jang Young-kyu, Lee Byung-hoon Altersempfehlung: ab 18

