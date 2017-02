Super RTL 22:05 bis 00:00 Trickserie Star Wars: The Clone Wars - Im Feuer der Malevolence Der Hinterhalt / Der Angriff der Malevolence / Der Schatten der Malevolence / Die Zerstörung der Mal USA 2008 Stereo HDTV Wieder da Merken 'Der Hinterhalt': Die Klonkriege sind nicht mehr aufzuhalten. Deshalb befiehlt der Oberste Kanzler Palpatine den Jedi-Rittern Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker, einen Angriff auf Muunilinst, eine Festung der Separatisten. Nun muss der junge Anakin in den Krieg und seine heimliche Liebe Padmè Amidala zurücklassen... 'Der Angriff der Malevolence': Eine Vielzahl von republikanischen Schiffen ist in jüngster Zeit auf mysteriöse Weise in der Galaxis verschollen. Deshalb fürchten viele, dass die Separatisten eine geheime Superwaffe entwickelt haben. Um der Sache auf den Grund zu gehen, entsendet der Rat der Jedi den weisen Meister Plo Koon als Anführer einer Flotte von Sternenzerstörern. Doch kann er das Rätsel lösen? 'Der Schatten der Malevolence': Anakin will gemeinsam mit Ahsoka und Plo Koon einen Angriff gegen die Malevolence, das waffenstarrende Kriegsschiff von General Grievous, ausführern. Dafür scheinen Y-Wing-Bomber die beste Wahl zu sein. Wird das tollkühne Mannöver gelingen? 'Die Zerstörung der Malevolence': San Hill, einer der wichtigsten Anführer der Separatisten, fürchtet, dass der Krieg sich zu Gunsten der Republik wenden könnte. Doch Count Dooku hat einen Plan: Mit Hilfe einiger skrupelloser Söldner will er unentdeckt ins Herz der republikanischen Truppen vorstoßen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 187 Min. Ghost Rider

Fantasyfilm

ProSieben 22:25 bis 00:30

Seit 102 Min. Red Sky

Actionfilm

RTL II 22:25 bis 00:35

Seit 102 Min. Julia

Thriller

3sat 22:35 bis 00:55

Seit 92 Min.