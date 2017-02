Kabel1 Doku 22:45 bis 23:30 Dokumentation Der Mumienjäger Sensationsfund USA 2010 16:9 Merken Dr. Hawass hat viel zu tun: Zunächst kehrt er zu einer Grabstätte in Saqqara zurück, wo er langsam tief in die Erde absinkt, um Mumien zu bergen. Danach eilt er in das Museum von Kairo. Dort überwacht er die Arbeiten an der vermeintlichen Mumie des Königs Thutmosis I. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Allan Morton (Dr. Allan Morton) David Cheetham (David Cheetham) Mahmoud Afeefy (Himself) Zoë D'Amato (Herself - Archaeological Fellow) Mohammed Gohar (Himself - Executive producer for Egypt) Leslie Greif (Himself - Executive Producer/Narrator) Hakim Haddad (Himself) Originaltitel: Chasing Mummies Musik: Mark Fontana

