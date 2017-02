RTL Passion 22:50 bis 01:25 Musikfilm Lass Dein Glück nicht ziehen IND 2013 20 40 60 80 100 Merken Naina ist ihr Streber-Dasein leid: Hals über Kopf schmeißt sie die Unibücher hin und folgt ihrer alten Schulfreundin Aditi auf eine Trekkingtour. In den Bergen des Himalayas blüht sie nicht nur auf, sondern kommt auch dem abenteuerlustigen "Bunny" näher. Ihre Liebe wagt sie dem charmanten Frauenheld nicht zu gestehen, denn an festen Bindungen ist er nicht interessiert. Bunny hat nur die große, weite Welt im Kopf. Erst acht Jahre später treffen sie sich auf Aditis Hochzeit wieder. Bunny scheint noch immer derselbe. Und doch: Zwischen dem weltreisenden Journalisten und der Ärztin aus Mumbai knistert es noch immer gewaltig. Doch wie soll man zwei so unterschiedliche Lebensentwürfe vereinen? Indem man einfach seinem Herzen folgt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Deepika Padukone (Naina Talwar) Ranbir Kapoor (Kabir Thapar "Bunny") Aditya Roy Kapoor (Avi) Kalki Koechlin (Aditi) Madhuri Dixit (Mohini) Kunaal Roy Kapur (Taran) Poorna Jagannathan (Riyana) Originaltitel: Yeh Jawaani Hai Deewani Regie: Ayan Mukherjee Drehbuch: Ayan Mukherjee, Hussain Dalal Kamera: Manikandan Musik: Pritam Chakraborty Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 191 Min. Ghost Rider

Fantasyfilm

ProSieben 22:25 bis 00:30

Seit 106 Min. Red Sky

Actionfilm

RTL II 22:25 bis 00:35

Seit 106 Min. Julia

Thriller

3sat 22:35 bis 00:55

Seit 96 Min.