kabel eins 22:05 bis 23:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Grace USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Danny kauft seiner Tochter Grace ein Kleid, die beiden wollen am Abend auf einen Vater-Tochter-Ball gehen. Grace freut sich schon euphorisch auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Papa, doch dann bekommt Danny einen Anruf: Das Team ist einer Terrorzelle auf der Spur. Zusammen mit Steve verfolgt er einen der Terroristen und schießt ihn nieder - um festzustellen, dass der Tote eine aktive, mit einem Bewegungssensor ausgestattete Bombe am Leib trägt. Bewegt sich Danny, gehen beide hoch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Sydney Tamiia Poitier (Grace Tilwell) Teilor Grubbs (Grace Williams) Terrence Howard (Billy) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Sylvain White Drehbuch: Ken Solarz Kamera: Alan Caso Musik: Brian Tyler, Keith Power Altersempfehlung: ab 16

