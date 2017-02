Sky Cinema 22:15 bis 23:55 Komödie The Boss - Dick im Geschäft USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Michelle Darnell (Melissa McCarthy) ist eine der reichsten Unternehmerinnen der USA, bis sie ihr ewiger Konkurrent Renault (Peter Dinklage) wegen Insiderhandels sechs Monate hinter Gitter schickt. Völlig abgebrannt schlüpft Michelle ausgerechnet bei ihrer Ex-Assistentin, der alleinerziehenden Claire (Kristen Bell), unter. Mit deren Brownie-Rezept und den Pfadfinder-Freundinnen von Claires Tochter Rachel setzt sie jetzt alles daran ihr Imperium wiederaufzubauen und es Renault heimzuzahlen. - Die Business-Welt als deftige Komödie: Das Comedy-Couple Ben Falcone und Melissa McCarthy ("Tammy - Voll abgefahren") mischt die Geschäftswelt auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melissa McCarthy (Michelle Darnell) Kristen Bell (Claire) Kathy Bates (Ida Marquette) Peter Dinklage (Renault) Tyler Labine (Mike) Ella Anderson (Rachel) Cecily Strong (Dana Dandridge) Originaltitel: The Boss Regie: Ben Falcone Drehbuch: Melissa McCarthy, Ben Falcone, Steve Mallory Kamera: Julio Macat Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12

