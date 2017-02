RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Tod am Altar USA, CDN 2005 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 15: Als Hannah Bloom an ihrem Hochzeitstag von ihrem Vater zum Altar geführt wird, bricht sie plötzlich zusammen - tot. Die Obduktion ergibt, dass sie an einer Formaldehydvergiftung gestorben ist. Das lässt zunächst ihre Brautjungfer Audrey Davis verdächtig erscheinen: Sie hat als Biologie-Dozentin leichten Zugang zu der tödlichen Substanz, und auch das Motiv liegt nahe, denn der schwerreiche Bräutigam Walter Lisco hatte ihr den Laufpass gegeben, um Hannah zu heiraten. Danny findet jedoch heraus, dass Hannah das Gift über die Haut aufgenommen hat: ihr Second-Hand-Hochzeitskleid war mit einer Art von Formaldehyd getränkt, die zum Konservieren von Leichen benutzt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Detective Mack "Mac" Taylor) Melina Kanakaredes (Detective Stella Bonasera) Eddie Cahill (Detective Don Flack) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Carmine Giovinazzo (Detective Danny Messer) Vanessa Ferlito (Detective Aiden Burn) Kelly Hu (Detective Kaile Maka) Originaltitel: CSI: NY Regie: DeLucci Daniel, Nelson McCormick Drehbuch: Pam Veasey Kamera: Chris Manley Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16

