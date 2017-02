Sky Cinema Hits 22:25 bis 00:05 Horrorfilm American Werewolf USA 1981 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zwei US-Studenten trampen durch das englische Hochmoor. Müde und durchfroren erreichen sie einen kleinen Pub, wo man sie eindringlich vor einer Bestie warnt. Trotzdem setzen die beiden ihren Weg fort, verirren sich im Moor - und werden prompt von einem Werwolf angefallen. Jack (Griffin Dunne) stirbt, David (David Naughton) kommt schwerverletzt ins Krankenhaus. Jede Nacht quälen ihn grauenhafte Alpträume, in denen ihm sein toter Freund ankündigt, er selbst würde beim nächsten Vollmond zum Werwolf. - Legendärer Kult-Schocker von "Blues Brothers"-Regisseur John Landis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Naughton (David Kessler) Griffin Dunne (Jack Goodman) David Schofield (Dart-Spieler) Brian Glover (Schachspieler) Jenny Agutter (Alex Price) John Woodvine (Dr. Hirsch) Frank Oz (Mr. Collins) Originaltitel: An American Werewolf in London Regie: John Landis Drehbuch: John Landis Kamera: Robert Paynter Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 16

