Spiegel Geschichte 22:00 bis 23:55 Dokumentation Navy SEALs - Die Elite-Krieger USA 2014 Stereo 16:9 Merken Seit ihrem ersten Einsatz während der Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg prägen die "Kommandos aus der Tiefe" die Spezialeinsätze der US Navy. Die Kampfschwimmer der Navy entwickelten sich zu den SEALs (Sea, Air and Land), den Elite-Kriegern, die Osama bin Laden zur Strecke brachten. Die Dokumentation schildert die spannendsten Missionen der legendären Spezialeinheit im Angesicht verschiedenster Bedrohungen - vom Zweiten Weltkrieg über Korea und Vietnam bis hin zum Krieg gegen den Terror. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Navy SEALs - Die Elite-Krieger Altersempfehlung: ab 12

