Sky 1 22:30 bis 23:15 Actionserie 24: Legacy 1:00 p.m.-2:00 p.m. USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Army Ranger Eric Carter (Corey Hawkins) setzt alles daran, die Anhänger des Top-Terroristen Ibrahim Bin-Khalid aufzuhalten. Als Carters ehemaliger Kamerad Ben Grimes (Charlie Hofheimer) Geld für eine Liste verlangt, die er aus Bin-Khalids Safe an sich genommen hat, muss Carter zu seinen Wurzeln zurückkehren, um den Betrag aufzutreiben. Unterdessen versucht Ex-CTU-Chefin Rebecca Ingram (Miranda Otto) herauszufinden, wer die Ranger-Dokumente den Terroristen zugespielt hat. - Die Uhr tickt wieder: Spin-off der bahnbrechenden Echtzeit-Thrillerserie "24" in neuer Besetzung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Hawkins (Eric Carter) Miranda Otto (Rebecca Ingram) Jimmy Smits (John Donovan) Bailey Chase (Thomas Locke) Teddy Sears (Keith Mullins) Sheila Vand (Nilaa) Carlos Bernard (Tony Almeida) Originaltitel: 24: Legacy Regie: Jon Cassar Drehbuch: Joel Surnow, Robert Cochran, Manny Coto, Evan Katz Kamera: Jeff Mygatt, Jeffrey C. Mygatt Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16

