Silverline 22:55 bis 00:20 Drama Scenic Route USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Ein Roadtrip soll die Freundschaft von Mitchell und Carter retten. Doch als ihr Pick-up mitten in der kalifornischen Wüste liegen bleibt, sind die beiden ohne Verpflegung und Kontakt zur Außenwelt sich selbst überlassen. Getrieben von unerträglicher Hitze und mit zunehmender Verzweiflung, beginnen die ehemals besten Freunde über das Leben des jeweils anderen mit äußerster Härte zu richten. Doch schon bald wird aus einer verbalen Auseinandersetzung ein blutiger Kampf auf Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Duhamel (Mitchell) Dan Fogler (Carter) Peter Michael Goetz (Old Man in Car) Christie Burson (Annie) Jamie Donovan (Tow Truck Driver) Miracle Laurie (Joanne) Ethan Maher (Cole) Originaltitel: Scenic Route Regie: Kevin Goetz, Michael Goetz Drehbuch: Kyle Killen Musik: Michael Einziger Altersempfehlung: ab 12

