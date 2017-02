TNT-Serie 22:35 bis 23:25 Dokusoap Lucha Underground Es begann in Mexiko USA 2015 16:9 Merken Eine alte Rivalität aus Mexiko wird neu entfacht: Der Promoter Dario Cueto steckt zwei Luchadores in den Ring, zwischen denen schon lange böses Blut herrscht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amandititita (Herself) Angelico (Angélico) Charles Ashenoff (Konnan) Justin Borden (Referee) Matt Capiccioni (Son of Havoc) Gilbert Cosme (Mil Muertes) Benny Cuntapay (Bael) Originaltitel: Lucha Underground Regie: Quinn Saunders Drehbuch: Christopher DeJoseph

