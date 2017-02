NDR 23:15 bis 00:55 Krimi Schwarz Rot Gold Alles in Butter D 1982 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die Butterschmelze von Lohse sen. steht vor der Pleite. Arbeitsplätze und auch der gute Name des Unternehmens sind gefährdet. Lohse jun. hat den rettenden Einfall: Die Butterschmelze verschmilzt Butter, die im Rahmen der Entwicklungshilfe an die Dritte Welt verschenkt wird, zu reinem Butteröl. Lohse jun. entwickelt nun mit zwei Mitarbeitern ein Verfahren, der Butter Palmfett beizumischen, ohne dass dieser Betrug bei Kontrollproben festgestellt werden kann. Die so eingesparte Butter wird in der Ladenkette von Lohse sen. gewinnbringend verkauft. Innerhalb von drei Jahren floriert die Firma wieder. Allerdings bekommt die Zollfahndung einen Tipp von der Konkurrenz. Die Lohses unterbieten jeden vernünftigen Preis. Die Zollfahnder Zaluskowski und Hobel stehen vor einem Fall, der nicht nur herkömmlichen kriminalistischen Spürsinn erfordert, sondern auch die Kenntnis der EG-Wirtschaftsgesetzgebung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Friedrichsen (Zollamtsrat Zaluskowski) Edgar Bessen (Globig) Gerd Böckmann (Karl-Heinz Lohse) Hannelore Elsner (Birgit Lohse) Klaus Herm (Technischer Leiter Hinzmann) Siegfried W. Kernen (Siggi Hobel) George Meyer-Goll (Max Doellke) Originaltitel: Schwarz Rot Gold Regie: Dieter Wedel Drehbuch: Dieter Meichsner Kamera: Lajos Koltai Musik: Michael Rüggeberg

