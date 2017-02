Kinowelt 22:15 bis 23:45 Drama Make It Happen USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Schon seit frühester Kindheit träumt Lauryn davon, Tänzerin zu werden, doch stattdessen arbeitet sie in einem kleinen Kaff in der Autowerkstatt ihres Bruders. In Chicago will Lauryn ihren Traum endlich wahr werden lassen, doch sie verpatzt die Aufnahmeprüfung in der Tanzschule. Vor Scham kehrt sie nicht nach Hause zurück, sondern fängt in dem berüchtigten Nachtclub 'Ruby's als Buchhalterin an. Als eines Abends eine der Tänzerinnen ausfällt, scheint Lauryns große Chance endlich gekommen. Der Film stammt aus der Feder von Duane Adler, der schon für "Save The Last Dance" und "Step up" die Drehbücher schrieb. "Death Proof"-Beauty Mary Elizabeth Winstead tanzt sich in einer packenden Aufsteigerstory nach ganz oben - sexy Grooves und stylische Hip-Hop-Beats garantiert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary Elizabeth Winstead (Lauryn) Tessa Thompson (Dana) Riley Smith (Russ) John Reardon (Joel) Ashley Roberts (Brooke) Karen Leblanc (Brenda) Julissa Bermudez (Carmen) Originaltitel: Make It Happen Regie: Darren Grant Drehbuch: Duane Adler, Nicole Avril Kamera: David Claessen Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 6

