National Geographic 22:35 bis 23:20 Dokumentation Reagan: Das Attentat USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Fernsehzuschauer saßen in der ersten Reihe, als am 30. März 1981 ein Anschlag auf den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan verübt wurde. Gleich mehrere Schüsse gab der 25-jährige Attentäter John Hinckley Jr. ab. Der Präsident selbst und mehrere seiner Begleiter wurden verletzt. Die Doku "Reagan: Das Attentat" nimmt Fernsehaufnahmen sowie die Berichte von Augenzeugen genauestens unter die Lupe. Was geschah in den Stunden und Tagen nach dem Mordversuch? Wie ging die US-Regierung mit dem Vorfall um? Und warum schossen Reagans Beliebtheitswerte in der Folgezeit plötzlich nach oben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reagan: The Assassination Attempt

