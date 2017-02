History 22:45 bis 23:40 Dokumentation Apokalypse Verdun - Tödliche Illusion (2/2) F 2015 Stereo 16:9 Merken Die Erfahrungen aus Verdun spiegeln die unmenschliche und menschliche Dimension der Tragödie: Hass und Angst, Durchhaltewahn und Verzweiflung, Alltag zwischen Leben und Tod. Alltag an der Front und in der Etappe, Trauer um die Kameraden, aber auch versöhnliche Momente während der längsten Schlacht des Ersten Weltkrieges, die am Ende nur Opfer kannte - und die Frontlinie befand sich nahezu dort, wo das Inferno begonnen hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Apocalypse: Verdun

