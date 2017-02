TNT Comedy 22:00 bis 22:30 Comedyserie Those Who Can't Las Hermanas Tijeras USA 2016 16:9 Merken Loren ist begeistert von der Rapper-Szene und bringt Shoemaker und Fairbell dazu, sich seiner Crew anzuschließen. Die Schulbibliothekarin Abbey gerät unversehens in das örtliche Gangleben. Zwischen Shoemaker und Rod fliegen derweil die Fetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Cayton-Holland (Loren Payton) Ben Roy (Billy Shoemaker) Andrew Orvedahl (Andy Fairbell) Maria Thayer (Abbey Logan) Kyle Kinane (Rod Knorr) Cheri Oteri (Cathy Goodman) Baron Vaughn (Phil) Originaltitel: The Those Who Can't Regie: Peter Lauer Drehbuch: Adam Cayton-Holland Kamera: Paul Koestner

