Spiegel TV Wissen 22:35 bis 23:20 Dokumentation Rugby auf Rollschuhen - Die "Harbor Girls" in Aktion D 2016 Merken Rugby auf Rollschuhen - Die "HarborGirls" in Aktion: Rollerderby ist ein Vollkontaktsport, ein heißer, schneller Mix aus Rugby und Rollerdisco. Ein Sport für harte Frauen, die auf Rollschuhen stehen, sich mit Piercings, Tattoos und bunt gefärbten Haaren schmücken. Der Trend kommt aus den USA und hat sich aus einer feministischen Punkbewegung entwickelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rugby auf Rollschuhen - Die "Harbor Girls" in Aktion

