Pro7 MAXX 23:30 bis 01:05 Actionfilm Die nackte Kanone USA 1988 HDTV Polizeileutnant Frank Drebin ist bei seinem neuen Fall besonders engagiert, denn ein Kollege wurde bei einem Einsatz lebensgefährlich verletzt. Die Spur führt zum Geschäftsmann Vincent Ludwig. Außer der hübschen Sekretärin Jane, die sich heftigst in ihn verliebt, kann Drebin bei Ludwig nichts Verdächtiges entdecken. Was Drebin nicht weiß: Ludwig plant, die englische Königin, die Los Angeles besuchen wird, zu ermorden - und Drebin gehört zum königlichen Polizeischutz. Schauspieler: Leslie Nielsen (Frank Drebin) Priscilla Presley (Jane Spencer) Ricardo Montalban (Vincent Ludwig) George Kennedy (Ed Hocken) O.J. Simpson (Nordberg) Susan Beaubian (Mrs. Nordberg) Nancy Marchand (Mayor) Originaltitel: The Naked Gun Regie: David Zucker Drehbuch: David Zucker, Jerry Zucker, Jim Abrahams, Pat Proft Kamera: Robert M. Stevens Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 12