puls 4 23:20 bis 01:20 Thriller Doppelmord USA, D, CDN 1999 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Libby Parsons (Ashley Judd) wird unschuldig für den Mord an ihrem spurlos verschwundenen Ehemann verurteilt. Kaum einen Monat später merkt sie, dass sie von ihm für einen Versicherungsschwindel hereingelegt worden ist. Nach sechs Jahren Knast macht sie sich am Tag der Entlassung auf den Weg, ihren Sohn und den mörderischen Ehemann aufzuspüren, um ihre Unschuld zu beweisen. Doch ihr hartnäckiger Bewährungshelfer (Tommy Lee Jones) ist immer einen Schritt hinter ihr.

Das Drehbuch dieser frauengepowerten "Auf der Flucht"-Variante mag zwar nicht unbedingt vor Originalität strotzen, doch ergeben die Elemente von klassischem Kriminalthriller, Gerichtssaaldrama, Frauengefängnisfilm und Rachefantasie ein kurzweilig-unterhaltsames Katz- und Mausspiel. Regisseur Bruce Beresford inszenierte seinen routinierten Thriller mit einem Auge für Ästhetik und holte dabei das Optimum aus den malerischen Locations heraus. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tommy Lee Jones (Travis) Ashley Judd (Libby) Bruce Greenwood (Nick) Annabeth Gish (Angie) Jay Brazeau (Bobby) Roma Maffia (Margaret) John MacLaren (Rudy) Originaltitel: Double Jeopardy Regie: Bruce Beresford Drehbuch: David Weisberg, Douglas S. Cook Kamera: Peter James Musik: Normand Corbeil Altersempfehlung: ab 12