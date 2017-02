ProSieben 22:50 bis 01:40 Thriller Verblendung USA, S, N 2011 Nach dem Roman von Stieg Larsson 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der schwedische Großindustrielle Henrik Vanger hat einen lukrativen Auftrag für Mikael Blomkvist: Er bittet den Enthüllungsjournalisten, das Verschwinden seiner Nichte Harriet aufzuklären. Seit mehr als 40 Jahren fehlt jede Spur von der damals 16-Jährigen. Gemeinsam mit der jungen Hackerin Lisbeth Salander rollt er den Fall neu auf. Als die beiden auf eine Reihe ungeklärter Frauenmorde stoßen, die mit dem Vanger-Clan in Verbindung stehen könnten, geraten sie selbst ins Visier ... David Fincher verwirklicht mit edlen Zutaten seine ganz eigene Variante von Stieg Larssons düsterem Thriller-Meisterwerk. "Bond"-Star Daniel Craig zieht in der Rolle des integren Enthüllungsjournalisten Mikael Blomkvist in die winterliche, schwedische Provinz. Im Auftrag eines alternden Großindustriellen soll er ein grauenvolles Verbrechen aufklären, das Jahrzehnte zurück liegt. Unterstützung erhält er von der jungen, hochbegabten Hackerin Lisbeth Salander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Craig (Mikael Blomkvist) Rooney Mara (Lisbeth Salander) Christopher Plummer (Henrik Vanger) Stellan Skarsgård (Martin Vanger) Steven Berkoff (Dirch Frode) Robin Wright (Erika Berger) Yorick van Wageningen (Nils Bjurman) Originaltitel: The Girl with the Dragon Tattoo Regie: David Fincher Drehbuch: Steven Zaillian Kamera: Jeff Cronenweth Musik: Trent Reznor, Atticus Ross Altersempfehlung: ab 16