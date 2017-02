ORF 3 22:45 bis 23:30 Dokumentation Hugo Portisch - Kuba - Rote Insel im Sturm A 1980 Stereo 16:9 Merken Anlässlich seines 90. Geburtstags widmet ORFIII - Kultur und Information Hugo Portisch, der Ikone des österreichischen Qualitätsjournalismus einen umfassenden Programmschwerpunkt. Mit seinen legendären TV-Dokumentationen schrieb der Ausnahmejournalist österreichische Fernsehgeschichte. Ostern 1980 in Havanna: Tausende Kubaner stürmen die Botschaft Perus und fordern politisches Asyl. Außerdem setzt eine Massenflucht aus Kuba in die USA ein. Was hat diesen Sturm ausgelöst? Wie sieht Kuba tatsächlich aus? Hugo Portisch begibt sich 1980 in das von Fidel Castro regierte Land um Antworten auf diese Fragen zu finden. In der heutigen Umbruchzeit in der sich Kuba befindet ein beispielloses Zeitdokument eines Landes, das es so nicht mehr gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hugo Portisch - Kuba - Rote Insel im Sturm Regie: Hugo Portisch