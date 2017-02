Schweiz 2 23:55 bis 01:30 Thriller Der Plan USA 2011 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken David Norris blickt einer rosigen Zukunft als Politiker entgegen. Doch dann tauchen mysteriöse Anzugträger auf und untersagen ihm die Beziehung zur Tänzerin Elise. Warum, weshalb? Das erfährt David nicht so genau. Die schick gekleideten Herrschaften machen ihm allerdings deutlich, dass er ein großes Risiko eingeht, wenn er ihrer Forderung nicht nachkommt. Seine und die Zukunft anderer Menschen steht auf dem Spiel. Fortan ist Norris hin- und hergerissen zwischen Leidenschaft und Karriere, zwischen emotionaler Gewissheit und totaler Unwissenheit. Langsam dämmert ihm, dass er bloß als Bauer auf einem gigantischen Schachfeld dient. Und das ist eine Erkenntnis, die ihm gar nicht behagt. Als Mann der Tat ergreift Norris die Initiative, um das große Glück seines Lebens zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (David Norris) Emily Blunt (Elise Sellas) Lisa Thoreson (Suburban Mom) Florence Kastriner (Suburban Mom) Michael Kelly (Charlie Traynor) Phyllis MacBryde (Suburban Neighbor) Natalie Carter (Suburban Neighbor) Originaltitel: The Adjustment Bureau Regie: George Nolfi Drehbuch: George Nolfi, Philip K. Dick Kamera: John Toll Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12