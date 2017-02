RTL Plus 22:40 bis 23:30 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Ins eigene Fleisch D 1999 Stereo Merken Vanessa beobachtet Stefan beim Spielen mit seinem Sohn Marc. Sie merkt, wie sehr Stefan an dem Jungen hängt, und ihr wird plötzlich klar, dass Stefan nicht wirklich für eine neue Liebe frei ist. Als ihr Mann Wolfgang sie bittet, ihn für ein Jahr nach Brasilien zu begleiten, entscheidet sie sich, mit ihm zu gehen. Stefan ist über Vanessas Entscheidung schockiert. In der Klinik macht Dr. Frank eine junge Patientin Kummer: Simone arbeitet in dem trendigen Klamottenshop ihres Freundes Nick. Als Nick sie immer öfter mit anderen Frauen betrügt, ist sie rasend vor Eifersucht. Um sich seine volle Aufmerksamkeit wieder zu sichern, trinkt sie eine Flasche mit Farbverdünner und bricht unter Schmerzen zusammen. Nick, der von Simones Tat nichts ahnt, bringt sie in die Waldner-Klinik. Dr. Frank und Dr. Eckert vermuten zu Recht eine Vergiftung, da aber Simone nicht verrät, was sie getan hat, tappen die Ärzte völlig im Dunkeln. Sämtliche Untersuchungen ergeben, dass Simone, abgesehen von dem Zusammenbruch, kerngesund ist. Dass seine neue Patientin immer wieder darauf besteht, schwer krank zu sein, macht Dr. Frank misstrauisch. Trotzdem geben er und Dr. Eckert nicht auf, nach den Ursachen für ihre angeblichen Schmerzzuständen zu forschen. Simone erzählt Nick, dass sie Krebs habe und ringt ihm ein Treueversprechen ab. Schwester Sonja erinnert sich schließlich, dass sie Simone in einem anderen Krankenhaus schon mal als Patientin kennen gelernt hat. Damals wurde Simone nach einer angeblich versuchten Vergewaltigung mit Messerstichen eingeliefert. Stefan fühlt sich in seinem Verdacht, dass Simone sich selbst verletzt, immer mehr bestätigt. Als er sie daraufhin anspricht und ihr zu einer Therapie rät, weist Simone die Anschuldigungen empört von sich. Um jedoch ihre bevorstehende Entlassung aus dem Krankenhaus zu verhindern, trinkt sie Putzmittel. In letzter Sekunde können die Ärzte das Leben der verzweifelten Frau retten. Bereits kurze Zeit später müssen Dr. Frank und seine Kollegen erneut Simones Leben retten: Sie hat sich lebensgefährliche Stichwunden mit einem Brotmesser zugefügt, nachdem sich ihr Freund Nick von ihr getrennt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Cecilia Kunz (Laura Sommerfeld) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Udo Witte