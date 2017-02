RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Über den Wolken CDN, USA 2000 HDTV Merken In der ersten Klasse eines Flugs nach Las Vegas kommt es zu einem Zwischenfall. Ein Toter bleibt im Gang liegen, scheinbar ist er an einem Herzinfarkt gestorben. Gil und sein Team haben nur zehn Stunden Zeit, den Fall aufzuklären, denn dann kommen die Beamten von der Bundesbehörde. Catherine, Jim und Warrick verhören die zehn anderen Passagiere der ersten Klasse. Alle erzählen das Gleiche: Der Tote sei ein Psychopath gewesen und völlig ausgerastet. Ansonsten will keiner irgendetwas gesehen oder getan haben. Die Spuren sprechen allerdings eine andere Sprache. Der Tote hatte Abdrücke von drei Füßen auf dem Rücken und diverse Verletzungen. Catherine sammelt die Schuhe von sämtlichen Passagieren ein. Die Pathologin findet heraus, dass der Tote eine Gehirnhautentzündung hatte. Aber war das auch die Todesursache? Gil, Catherine, Warrick, Nick, Sara und Jim spielen die Szene, die sich im Flugzeug abgespielt haben muss, mit verteilten Rollen nach - und kommen dabei zu einem bestürzenden Ergebnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William L. Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) Jorja Fox (Sara Sidel) George Eads (Nick Stokes) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Michael Shapiro Drehbuch: Andrew Lipsitz Kamera: Jonathan West Musik: John Keane Altersempfehlung: ab 12