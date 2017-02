RTL II 22:50 bis 01:05 Filme Fort Bliss USA, TRK 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Maggie Swan ist eine hochdekorierte Soldatin und Sanitäterin in der US-Armee. Als sie nach einem fünfzehnmonatigen Einsatz in Afghanistan nach Hause zurückkehrt, will sie sich wieder um ihren fünfjährigen Sohn Paul kümmern, der in Texas bei seinem Vater Richard und dessen neuer Lebensgefährtin Alma lebt. Das erste Treffen zwischen Maggie und ihrem Sohn verläuft schwierig: Der Junge hat Alma als seine neue Mutter akzeptiert und weigert sich zunächst, ab jetzt wieder bei Maggie zu leben. Nur langsam gelingt es ihr, ein Vertrauensverhältnis zu Paul aufzubauen. Nach kurzer Zeit lernt Maggie den Mechaniker Luis kennen, der ihr hilft, in der normalen Welt ein neues Leben zu beginnen. Doch immer wieder denkt die Soldatin an ihre Erlebnisse im Krieg, und als sie von ihren Vorgesetzten zu einem neuen Einsatz geschickt werden soll, stürzt Maggie erneut in einen Gewissenskonflikt. Soll sie ihr Leben als Soldatin aufgeben und künftig nur noch für ihren Sohn da sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Monaghan (Maggie Swann) Ron Livingston (Richard) Manolo Cardona (Luis) Gbenga Akinnagbe (Sgt. Butcher) Emmanuelle Chriqui (Alma) Oakes Fegley (Paul) John Savage (Mike Swann) Originaltitel: Fort Bliss Regie: Claudia Myers Drehbuch: Claudia Myers Kamera: Adam Silver Musik: Asche & Spencer