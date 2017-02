RBB 22:00 bis 22:40 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2017 HDTV Merken Zu Gast: Claus-Dieter Wollitz und Torsten Mattuschka: "Pele" und "Tusche". Gleich zwei Ikonen besuchen uns am Sonntag im Sportplatz-Studio. Die beiden werden sich mit uns über den Fußball aus der Region, die Ziele ihrer Vereine und die Entwicklung in der Fanszene unterhalten. Ein Muss für jeden Liebhaber des Fußball-Talk. Hertha BSC: "Einfachstes Spiel der Saison": Vor dem Kracher gegen Bayern München herrscht bei den Berlinern, anders als sonst, kaum Erwartungsdruck. Gegen den Rekordmeister kann die Mannschaft von Pal Dardai befreit und dennoch hoch motiviert ins Spiel gehen. Vor allem die aktuelle Heimstärke macht der "alten Dame" Mut. Union Berlin: Gegner von unten, Blick nach oben: Für die Köpenicker besteht mal wieder die Möglichkeit auf einen Aufstiegsplatz zu klettern. Dafür muss im Auswärtsspiel beim abstiegsgefährdeten Karlsruher SC der nächste Erfolg her. Zueltzt gab es für die Berliner vier Siege gegen den KSC. Können Jens Keller und Co. diese Serie ausbauen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Claus-Dieter Wollitz, Torsten Mattuschka Originaltitel: rbb Sportplatz