TLC 22:15 bis 23:15 Dokumentation Raus aus meiner Haut Melissa und Jeff USA 2016 Melissa aus Vacaville, Kalifornien, kämpft mit ihrem Gewicht, seit sie denken kann. Vor zweieinhalb Jahren zeigte die Waage einen Rekordwert von 190 Kilo an und stürzte Melissa in eine Depression: Sie saß nur noch herum, ihr Tag bestand aus Essen und Fernsehen. Als ihr Gewicht weiter stieg, erkannte die 34-Jährige, dass sie ihr Leben ändern musste: Sie hielt streng Diät, trainierte viermal pro Woche und schaffte es durch Willenskraft 106 Kilo abzunehmen! Doch der Gewichtsverlust bringt auch Nachteile: Egal wie viel Sport Melissa treibt, die überschüssige Haut hängt an ihrem Körper herunter. Nur ein chirurgischer Eingriff kann sie ihrem Traumkörper näher bringen. Originaltitel: Skin Tight