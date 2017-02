sixx 22:25 bis 00:10 Horrorfilm Rogue - Im falschen Revier AUS, USA, GB 2007 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der amerikanische Reisereporter Pete McKell unternimmt zusammen mit einer Touristengruppe eine Bootsfahrt durch die Gewässer des Kakadu-Nationalparks. Nach anfänglicher Langeweile glauben die Reisenden plötzlich, ein Notsignal gesehen zu haben. Die Bootsführerin Kate entschließt sich, dem Signal nachzugehen. Ein schwerer Fehler! Denn so gerät die Gruppe in das Revier eines schlechtgelaunten Riesenkrokodils ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Radha Mitchell (Kate Ryan) Michael Vartan (Pete McKell) Sam Worthington (Neil Kelly) Barry Otto (Merv) John Jarratt (Russell) Stephen Curry (Simon) Mia Wasikowska (Sherry) Originaltitel: Rogue Regie: Greg McLean Drehbuch: Greg McLean Kamera: Will Gibson Musik: François Tataz Altersempfehlung: ab 16